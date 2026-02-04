Oteri: “il team Vannacci di Messina resta nella Lega”

“Ho accolto con interesse l’ingresso in Lega del generale Vannacci e con lo stesso entusiasmo sono stato promotore dell’evento a Messina”. Lo dichiara Cosimo Oteri consigliere e capogruppo della Lega Prima l’Italia al consiglio comunale della città metropolitana di Messina. “Ho sentito gli amici del team Vannacci di Messina da me coinvolti perché le scelte vanno condivise nel bene e nel male: non posso nascondere che mi dispiace che sia andato via ma ha fatto un errore, noi restiamo con la Lega”, evidenzia Oteri.