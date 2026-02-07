Ospedale della Sibaritide, buone notizie: ci sono novità. E Occhiuto pubblica un messaggio | FOTO

“Il lavoro continua, il risultato si avvicina”. Così, sui social, il Governatore calabrese Roberto Occhiuto parlando delle novità in merito all’ospedale della Sibaritide. Il Presidente della Regione ha pubblicato un messaggio relativo ad aggiornamenti sui lavori al nosocomio: “Buongiorno Presidente, le mando un aggiornamento dall’ospedale della Sibaritide. Stiamo partendo con le pulizie da cantiere su circa metà ospedale. Buona giornata e spero di rivederla presto” è il contenuto del messaggio, accompagnato da alcune immagini, presenti a corredo dell’articolo.