Operazione antimafia a Isola Capo Rizzuto, UNARMA: “sette arresti frutto di un lavoro investigativo di altissimo livello”

La Segreteria Regionale UNARMA Calabria, a nome del Segretario Regionale Aggiunto Vincenzo Spanò, interviene in merito alla vasta operazione antimafia condotta nelle prime ore della mattinata del 16 febbraio a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Spanò dichiara: “Esprimo il mio più sentito apprezzamento ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Crotone che, con il supporto dei militari dei reparti dipendenti, degli omologhi di Catanzaro e Cosenza, del Nucleo Cinofili, dell’8° Elinucleo e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno portato a termine un’operazione di altissimo spessore investigativo. L’esecuzione delle sette misure cautelari rappresenta un risultato significativo nell’azione di contrasto a fenomeni di estorsione, turbata libertà degli incanti e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso o da finalità mafiose.”

Spanò continua: “Le accuse contestate, sebbene ancora nella fase delle indagini preliminari e nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, delineano un quadro di presunte pressioni illecite e tentativi di condizionamento di procedure pubbliche attraverso modalità riconducibili a logiche di stampo mafioso. Di fronte a simili contesti, il lavoro dei Carabinieri richiede competenza, equilibrio, spirito di sacrificio e una straordinaria capacità di coordinamento tra reparti. Anche in presenza di difficoltà legate alla carenza di organico, i colleghi continuano a garantire un presidio costante e qualificato del territorio.”

Spanò conclude: “UNARMA – Segreteria Regionale Calabria continuerà a rappresentare, tutelare e valorizzare l’impegno quotidiano dei Carabinieri nella lotta contro la criminalità organizzata. La sicurezza e la legalità nella provincia di Crotone e nell’intera regione sono frutto del lavoro silenzioso ma determinante dei nostri militari, ai quali va il nostro sostegno convinto e la nostra riconoscenza.”