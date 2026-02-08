Olimpiadi Milano-Cortina, nuova medaglia per l’Italia: Sofia Goggia Bronzo nella discesa, grave caduta per Lindsey Vonn

Nuova medaglia per l’Italia, la prima della domenica dopo le tre di ieri, alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Sofia Goggia conquista il Bronzo nella discesa libera femminile. L’azzurra chiude al terzo posto in 1’36”69 nella gara vinta dalla statunitense Breezy Johnson. Gara contrassegnata dalla grave caduta a Lindsey Vonn: la 41enne statunitense, una delle atlete più attese oggi, cade dopo pochi secondi e rimane a terra dolorante. La fuoriclasse, al via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, viene portata via in elicottero.

“Mi mancava l’ultimo colore di medaglia”, dice Goggia al traguardo ai microfoni della Rai. “Sono dispiaciuta perché allo schuss sono saltata molto laterale. Ieri avevo gli incubi per la prima traversa, invece mi è venuta benissimo. Peccato per l’errore”, aggiunge. L’azzurra arricchisce il proprio palmares: 3 medaglie olimpiche consecutive in discesa libera, con un oro, un argento e – oggi – un bronzo.