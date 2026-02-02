Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella: “tregua olimpica faccia tacere le armi”

“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi“. È quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia d’apertura della 145ª sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio). “Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. E’ il contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità“, ha aggiunto Mattarella.

“Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita“, ha aggiunto. Le Olimpiadi sono “un grande evento globale che lancia un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli – ha concluso Mattarella -. Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. E’ rispetto per l’altro. Sfida ai propri limiti: è libertà di progredire“.