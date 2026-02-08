Olimpiadi Milano-Cortina, Italia da record! Quinta medaglia in un giorno: Fischnaller di bronzo nello slittino

Quattro medaglie in un giorno non erano mai arrivate per l’Italia. Figuriamoci cinque! Domenica da record per la spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sono in ottale otto i successi in appena due giorni per l’Italia che continua a riempire il proprio medagliere. Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino, bissando quello ottenuto a Pechino 2022.
Davanti a Fischnaller si posizionano l’austriaco l’austriaco Jonas Mueller (argento) e il tedesco Max Langenhan che conquista oro e prima medaglia olimpica.