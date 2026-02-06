Olimpiadi Milano-Cortina, il passaggio di Israele: gli occhi del mondo alla sfilata di Mariia Seniuk

Sfilavano sorridenti, come tutti, gli atleti di Israele, 43ª nazione a passare dalla pista d’onore della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Mariia Seniuk (pattinaggio artistico) ha sfilato insieme ad altri componenti della nazione a Predazzo. Un passaggio, rispetto ad altri paesi, e poco dopo quello dell’Iran, sicuramente non banale, in questo periodo di forte tensione geopolitica. Un passaggio, anzi un messaggio, che può significare pace, distensione e sorrisi nel contesto di una competizione sportiva che da moltissimo tempo unisce tutto il mondo.