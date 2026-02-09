Olimpiadi Milano-Cortina, il padre di Lindsey Vonn gela tutti: triste annuncio sulle condizioni della figlia

“Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera. Non ci saranno più gare di sci per Lindsey Vonn, non ho altro da dire al riguardo“. Freddo, glaciale. Il padre dell’iconica sciatrice liquida con poche parole, intrise di amarezza, i commenti sulle condizioni della figlia ai microfoni di Associated Press. Non che sia una notizia inaspettata. La campionessa americana si era presentata alle Olimpiadi di Milano-Cortina in condizioni non ottimali, ma con la volontà di gareggiare per omaggiare le montagne alle quali è sempre stata legata umanamente e sportivamente.

Una favola per la quale non c’è stato il lieto fine. Una brutta caduta con relativo grave infortunio, un urlo straziante, una doppia operazione per la riduzione della frattura del femore della gamba sinistra presso l’ospedale di Treviso. L’ultima parola spetterà alla stessa Lindsey Vonn che ha imposto il silenzio, anche ai medici, sulle sue condizioni. La paura è che non possa dire niente di nuovo rispetto a quanto sia logico aspettarsi.