Olimpiadi Milano-Cortina, il medagliere della 9ª Giornata: 2 ori per l’Italia, staccate 3 avversarie

Una grande domenica per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per gli azzurri sono arrivati un bronzo dalla squadra dello sci di fondo, un argento dal duo Moioli-Sommariva nello snowboard cross e due medaglie d’oro strepitose da Federica Brignone nel Gigante e Lisa Vittozzi nell’inseguimento del biathlon femminile. L’Italia blinda il secondo posto con 8 ori, 4 in meno della straordinaria Norvegia prima anche per numero di medaglie, 26, 4 in più dell’Italia, seconda a 22.
Gli azzurri si tolgono la soddisfazione di tenere dietro tre nazioni di tutto rispetto come USA, Svezia e Olanda, quotatissime ma ferme ancora a 5 ori.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|12
|7
|7
|26
|2
|Italia
|8
|4
|10
|22
|3
|Stati Uniti
|5
|8
|4
|17
|4
|Olanda
|5
|5
|1
|11
|5
|Svezia
|5
|5
|1
|11
|6
|Francia
|4
|7
|4
|15
|7
|Germania
|4
|6
|5
|15
|8
|Austria
|4
|6
|3
|13
|9
|Svizzera
|4
|2
|3
|9
|10
|Giappone
|3
|5
|9
|17