Olimpiadi Milano-Cortina, il medagliere della 9ª Giornata: 2 ori per l’Italia, staccate 3 avversarie

Una grande domenica per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per gli azzurri sono arrivati un bronzo dalla squadra dello sci di fondo, un argento dal duo Moioli-Sommariva nello snowboard cross e due medaglie d’oro strepitose da Federica Brignone nel Gigante e Lisa Vittozzi nell’inseguimento del biathlon femminile. L’Italia blinda il secondo posto con 8 ori, 4 in meno della straordinaria Norvegia prima anche per numero di medaglie, 26, 4 in più dell’Italia, seconda a 22.

Gli azzurri si tolgono la soddisfazione di tenere dietro tre nazioni di tutto rispetto come USA, Svezia e Olanda, quotatissime ma ferme ancora a 5 ori.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026