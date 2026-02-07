Olimpiadi Milano-Cortina, il medagliere aggiornato: Italia in vetta, ma non da sola | TABELLA

Italia in cima alla classifica, affiancata dal Giappone e dalla Norvegia con un totale di 3 medaglie ciascuna

Francesca Lollobrigida
Foto Ansa

Il medagliere ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 comincia a riempirsi il giorno dopo la cerimonia di inaugurazione. Subito importante l’apporto dell’Italia, che dimostra subito la sua forza nelle competizioni di apertura. Azzurri in cima alla classifica, affiancati dal Giappone e dalla Norvegia con un totale di 3 medaglie ciascuna. Questo primo giorno promette bene per gli atleti italiani, che si preparano a lottare per mantenere le posizioni di vetta nel medagliere.

Di seguito il medagliere aggiornato.

#PaeseOroArgentoBronzoTot.
1Giappone1113
1Italia1113
3Norvegia1113
4Svezia1102
5Svizzera1001
6Slovenia0101
7Canada0011
8Cina0011
