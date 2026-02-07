Olimpiadi Milano-Cortina, il medagliere aggiornato: Italia in vetta, ma non da sola | TABELLA

Il medagliere ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 comincia a riempirsi il giorno dopo la cerimonia di inaugurazione. Subito importante l’apporto dell’Italia, che dimostra subito la sua forza nelle competizioni di apertura. Azzurri in cima alla classifica, affiancati dal Giappone e dalla Norvegia con un totale di 3 medaglie ciascuna. Questo primo giorno promette bene per gli atleti italiani, che si preparano a lottare per mantenere le posizioni di vetta nel medagliere.
Di seguito il medagliere aggiornato.
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot.
|1
|Giappone
|1
|1
|1
|3
|1
|Italia
|1
|1
|1
|3
|3
|Norvegia
|1
|1
|1
|3
|4
|Svezia
|1
|1
|0
|2
|5
|Svizzera
|1
|0
|0
|1
|6
|Slovenia
|0
|1
|0
|1
|7
|Canada
|0
|0
|1
|1
|8
|Cina
|0
|0
|1
|1