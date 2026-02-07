Olimpiadi Milano-Cortina, eccolo il primo Oro dell’Italia! Lollobrigida trionfa e fissa il record, è la prima volta

Francesca Lollobrigida ha vinto il titolo nei 3000 metri del pattinaggio di velocità. La 35enne azzurra ha dominato con un tempo di 3’54”28, fissando il nuovo record olimpico

Francesca Lollobrigida
Foto Ansa

E’ già arrivato il primo Oro dell’Italia, questo pomeriggio, dopo l’Argento e il Bronzo di questa mattina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Francesca Lollobrigida ha vinto il titolo nei 3000 metri del pattinaggio di velocità. La 35enne azzurra ha dominato con un tempo di 3’54”28, fissando il nuovo record olimpico. E questo record non è l’unico: per l’Italia, infatti, è la prima volta di un oro nel pattinaggio di velocità femminile. Argento alla norvegese Ragne Wiklund, che era la favorita, mentre il Bronzo è stato conquistato dalla canadese Valerie Maltais.

Leggi altri articoli di Sport