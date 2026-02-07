Olimpiadi Milano-Cortina, eccolo il primo Oro dell’Italia! Lollobrigida trionfa e fissa il record, è la prima volta

E’ già arrivato il primo Oro dell’Italia, questo pomeriggio, dopo l’Argento e il Bronzo di questa mattina alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Francesca Lollobrigida ha vinto il titolo nei 3000 metri del pattinaggio di velocità. La 35enne azzurra ha dominato con un tempo di 3’54”28, fissando il nuovo record olimpico. E questo record non è l’unico: per l’Italia, infatti, è la prima volta di un oro nel pattinaggio di velocità femminile. Argento alla norvegese Ragne Wiklund, che era la favorita, mentre il Bronzo è stato conquistato dalla canadese Valerie Maltais.