Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vonn commovente: “avete creduto in me”, il messaggio dopo il grave infortunio

“Ieri il mio sogno olimpico non è finito come avevo sognato. Non era il finale di un libro di fiabe o la coda di una favola, era semplicemente la vita. Ho osato sognare e ho lavorato così duramente per realizzarlo“. Lindsey Vonn torna a parlare, attraverso Instagram, dopo il gravissimo infortunio subito nella discesa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per la sciatrice 41enne, leggenda della disciplina, è un career ending.

“Perché nelle gare di sci alpino la differenza tra una linea strategica e un infortunio catastrofico può essere anche di soli 12 centimetri. Ero semplicemente 12 centimetri troppo stretta sulla mia linea quando il mio braccio destro si è agganciato all’interno del cancello, girandomi e provocando la mia caduta. Il mio crociato rotto e gli infortuni passati non avevano nulla a che fare con il mio incidente. Sfortunatamente, ho subito una frattura complessa della tibia che attualmente è stabile ma richiederà più interventi chirurgici per essere risolta correttamente“.

“Anche se ieri non è finita come speravo e, nonostante l’intenso dolore fisico che ha causato, non ho rimpianti. Stare al cancelletto di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì con la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé e per sé. Sapevo anche che correre era un rischio. È sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso”.

“E proprio come nelle gare di sci, nella vita corriamo dei rischi. Sogniamo. Amiamo. Saltiamo. E a volte cadiamo. A volte i nostri cuori sono spezzati. A volte non realizziamo i sogni che sappiamo di poter avere. Ma questa è anche la bellezza della vita; possiamo provare. Ho provato. Ho sognato. Ho saltato. Spero che, se c’è qualcosa che potete imparare dal mio viaggio, è che tutti voi abbiate il coraggio di osare molto. La vita è troppo breve per non rischiare con te stesso. Perché l’unico fallimento nella vita è non provarci. Credo in voi, proprio come voi avete creduto in me“.