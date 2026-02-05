Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance in Italia: perchè l’Ice è legato alla sua presenza

Donald Trump non prenderà parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ma ci sarà il suo vice. JD Vance è arrivato in Italia per prendere parte alla kermesse olimpica. Il vicepresidente americano è uno dei primi ospiti di Stato internazionali ad aver raggiunto l’Italia in vista dei Giochi. La visita di Vance, che sarà affiancato anche dal Segretario di Stato USA, Marco Rubio si svolge in un contesto di rigorose misure di sicurezza. Entrambi parteciperanno alla cerimonia di apertura di venerdì allo stadio di San Siro e, secondo i media americani, Vance resterà in Italia fino a lunedì.

La presenza di agenti dell’Immigrazione e della Dogana americana (Ice) per la sicurezza di Vance ha suscitato polemiche in Italia. L’ICE è stata criticata dopo che due persone sono state uccise negli Stati Uniti durante proteste contro le azioni dell’agenzia relative ai migranti.

Il governo italiano ha sottolineato più volte che solo le forze italiane saranno schierate nelle strade e che l’ICE dovrà rimanere all’interno delle zone diplomatiche americane. Le operazioni di sicurezza saranno affidate alle Forze Armate italiane.