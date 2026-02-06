Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance elogia Meloni: “grande organizzazione” e la curiosità sulla moglie

“È bello incontrarti di nuovo. Abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership”. È quanto espresso oggi dal vicepresidente degli Stati Uniti d’America, J. D. Vance, nel corso del bilaterale con Giorgia Meloni in prefettura a Milano. Per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 “avete fatto un grandissimo lavoro, la città è bellissima”, ha dichiarato Vance che ha poi svelato come la sua moglie fosse “molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui”.

Vance si è poi detto “contento” che tutto abbia funzionato, sottolineando “l’eccezionale” lavoro svolto. “È bello avere valori condivisi e avremo un bel confronto su molti argomenti”, ha poi aggiunto.