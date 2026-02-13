Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Moioli più forte dell’infortunio: è bronzo nello snowboard cross. Superata Pechino 2022!

L’Italia non smette di stupire! Nel primo pomeriggio della 7ª giornata di gare a Milano-Cortina 2026 arriva una splendida medaglia di bronzo. Se la mette al collo Michela Moioli, stella azzurra dello snowboard in recupero lampo da un infortunio subito in allenamento a causa di una brutta caduta. La sua presenza in gara, oggi, era in dubbio: Michela ha stretto il denti e ha vinto uno strepitoso bronzo in rimonta.

Per l’Italia è la medaglia numero 18 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: superate le 17 medaglie dell’edizione di Pechino 2022.