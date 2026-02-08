Olimpiadi Milano-Cortina 2026, lacrime di bronzo: Dalmasso 3ª nello snowboard

Lucia Dalmasso vince il bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le medaglie azzurre diventano 5

Lucia Dalmasso
Foto di Gian Ehrenzeller / Ansa

Sono lacrime di gioia per Lucia Dalmasso, l’azzurra dello snowboard che si è appena messa al collo la medaglia di bronzo nello slalom gigante parallelo. L’atleta di Fletre, classe 1997, ha conquistato il terzo gradino del podio battendo l’altra azzurra Elisa Caffont per soli 11 centesimi. Decisiva la rimonta finale. Nella big final, oro alla Repubblica Ceca con Maderova, argento all’Austria con Payer.

Per l’Italia arriva la 5ª medaglia in due giorni di gare dopo l’argento di Franzoni, i bronzi di Paris e Goggia e l’oro di Lollobrigida.

