Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la staffetta dell’Italia dello slittino vince il bronzo: medaglia numero 16!

Una giornata strepitosa per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! Dopo gli ori di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, il medagliere azzurro si arricchisce con un altro bronzo, quello vinto dalla staffetta mista dello slittino, terza dietro Germania e Austria. Gli azzurri Verena Hofer (4° nel singolo femminile), Dominik Fischnaller (bronzo nel singolo maschile) e le coppie Andrea Voetter-Marion Oberhofer (oro nel doppio femminile) e Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner (oro nel doppio maschile) hanno confermato, una volta di più, l’altissimo livello dell’Italia nella competizione.

Per l’Italia è la medaglia numero 16 in 6 giorni, 6 come le medaglie d’oro conquistate fin qui che valgono il secondo gradino del podio nel medagliere dietro la Norvegia dei fenomeni.