Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Italia, 6 bellissima! Bronzo nel team event di pattinaggio artistico

Una domenica da ricordare, iniziata e chiusa in bellezza. Sei medaglia per l’Italia in un giorno solo, non era mai successo che fossimo arrivati a vincerne più di 3. Record ‘raddoppiato’. L’ultimo trionfo arriva con la squadra azzurra del team event di pattinaggio artistico. In tarda serata la finalissima a 5 con USA, Giappone, Canada e Georgia. L’azzurro Matteo Rizzo è stato l’ultimo a gareggiare, una coreografia pazzesca per lui che è valsa il terzo posto con 60 punti complessivi.

Hanno fatto meglio solo gli USA e il Giappone con 69 e 68 punti, rispettivamente oro e argento.