Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Italia d’oro nella staffetta mista short track: Arianna Fontana nella storia!

Dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, davanti al proprio pubblico! Gara strepitosa per la portabandiera Arianna Fontana insieme a Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti. Dietro agli italiani Canada e Belgio. Ai piedi del podio la Cina, oro a Pechino 2022.

Arianna Fontana nella leggenda. L’atleta azzurra guadagna la 12ª medaglia della sua strepitosa carriera e va a -1 dal record di Edoardo Mangiarotti. Per Arianna Fontana si tratta della sesta medaglia in sei Olimpiadi, raggiunto Armin Zoeggeler.