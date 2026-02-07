Olimpiadi Milano-Cortina 2026, inizio col botto per l’Italia: Franzoni e Paris a medaglia nella discesa libera

Immaginare un inizio migliore era difficile, forse solo con una medaglia d’oro. Ma ci accontentiamo, del resto, se l’antipasto è questo, potremmo toglierci grandi soddisfazioni. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 iniziano alla grande per l’Italia. Subito due medaglie dalla ‘Stelvio’ di Bormio. E sono due medaglie pesanti, in discesa libera, la gara regina dei Giochi invernali. Giovanni Franzoni chiude al secondo posto a 2 decimi dallo svizzero Franjo Von Allmen (oro in 1’51”61, con una discesa perfetta), festeggiando la sua prima esperienza ai Giochi con un argento scintillante.

Dietro di lui l’eterno Dominik Paris, bronzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. Per ‘Domme’, che al traguardo si inchina al pubblico, chiusura di una cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni.