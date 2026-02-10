Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il riscatto di Mosaner-Constantini: bronzo nel curling per l’Italia!

La medaglia del riscatto. L’Olimpiade della coppia azzurra del curling, chiacchieratissima e che ha fatto appassionare tutti a uno degli sport più particolare di Milano-Cortina 2026, non poteva finire con l’amara sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti di ieri. Oggi, Amos Mosaner e Stefania Constantini, asciugate le lacrime e sbollita la rabbia, hanno affrontato la forte coppia della Gran Bretagna conquistando il bronzo nel doppio misto.

Arriva l’undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi, la seconda odierna dopo l’oro nella staffetta mista di short track. Gara intensa e molto tattica tra Italia e Gran Bretagna nella finalina olimpica con il punteggio sempre vicino che non è mai andato oltre l’1-0 per l’una o l’altra squadra. Alla fine a spuntarla e a vincere la medaglia di bronzo sono stati gli azzurri per 5-3.