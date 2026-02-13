Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 7ª Giornata: solo una medaglia per l’Italia

Si è conclusa anche la settima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Conclusa la prima settimana, anche il quadro del medagliere comincia a delinearsi: in vetta ci sono Norvegia e Italia, hanno entrambe 18 medaglie, ma la Norvegia ha più Ori. Per gli azzurri, oggi, solo una medaglia, il Bronzo di Moioli.
Di seguito il medagliere aggiornato.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|8
|3
|7
|18
|2
|Italia
|6
|3
|9
|18
|3
|Stati Uniti
|4
|7
|3
|14
|4
|Francia
|4
|5
|1
|10
|5
|Germania
|4
|4
|3
|11
|6
|Svezia
|4
|3
|1
|8
|7
|Svizzera
|4
|1
|2
|7
|8
|Austria
|3
|6
|3
|12
|9
|Paesi Bassi
|3
|3
|1
|7
|10
|Giappone
|3
|3
|8
|14