Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 7ª Giornata: solo una medaglia per l’Italia

Conclusa la prima settimana, anche il quadro del medagliere comincia a delinearsi: in vetta ci sono Norvegia e Italia

Medaglie Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Si è conclusa anche la settima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Conclusa la prima settimana, anche il quadro del medagliere comincia a delinearsi: in vetta ci sono Norvegia e Italia, hanno entrambe 18 medaglie, ma la Norvegia ha più Ori. Per gli azzurri, oggi, solo una medaglia, il Bronzo di Moioli.

Di seguito il medagliere aggiornato.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot
1Norvegia83718
2Italia63918
3Stati Uniti47314
4Francia45110
5Germania44311
6Svezia4318
7Svizzera4127
8Austria36312
9Paesi Bassi3317
10Giappone33814
