Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 7ª Giornata: solo una medaglia per l’Italia

Si è conclusa anche la settima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Conclusa la prima settimana, anche il quadro del medagliere comincia a delinearsi: in vetta ci sono Norvegia e Italia, hanno entrambe 18 medaglie, ma la Norvegia ha più Ori. Per gli azzurri, oggi, solo una medaglia, il Bronzo di Moioli.

Di seguito il medagliere aggiornato.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026