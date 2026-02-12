Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 6ª Giornata: Italia da record, eguagliata Pechino 2022!

Neanche una settimana dall’inizio di Milano-Cortina 2026 e già l’Italia ha eguagliato l’edizione olimpica precedente. Ben 17 medaglie, le stesse ottenute a Pechino 2022 e la sensazione di vedere quella cifra salire ancora parecchio. Ritmi vertiginosi per la spedizione azzurra che oggi ha messo in bacheca altri 4 successi: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. In mattinata Federica Brignone ha vinto l’oro nel superG. In serata bis iridato con Francesca Lollobrigida al secondo oro nel pattinaggio di velocità, questa volta nella prova massacrante dei 5000 m.

Poco dopo il bronzo della staffetta mista dello slittino, ennesima medaglia dopo il bronzo nel singolare maschile e i due ori nel doppio per entrambi i sessi: lo sfortunato 4 posto nel singolare femminile ci ha negato un en-plein dominante. Per ultima, ma non per importanza, Arianna Fontana con l’argento nei 500 m di short track che le vale la 13ª medaglia della carriera e l’etichetta di atleta più medagliata della storia insieme allo schermidore Mangiarotti.

L’Italia è al secondo posto nel medagliere alle spalle dei fenomeni della Norvegia che hanno soltanto 1 oro in più. Gli azzurri sono primi per totale di medaglie con 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi, 3 podi in più di Norvegia e USA ferme a 14.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026