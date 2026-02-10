Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 4ª giornata: arriva il 2° oro per l’Italia!

Arriva il secondo oro per l’Italia e fa godere parecchio. La staffetta mista dello short track formata da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (con Luca Spechenhauser e Chiara Betti) ha vinto la medaglia più preziosa portando a due gli ori vinti dall’Italia (il primo è stato quello di Francesca Lollobrigida nello skate). In giornata è arrivato anche il bronzo di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026