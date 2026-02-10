Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 4ª giornata: arriva il 2° oro per l’Italia!

Arriva il secondo oro per l’Italia e fa godere parecchio. La staffetta mista dello short track formata da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (con Luca Spechenhauser e Chiara Betti) ha vinto la medaglia più preziosa portando a due gli ori vinti dall’Italia (il primo è stato quello di Francesca Lollobrigida nello skate). In giornata è arrivato anche il bronzo di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot.
|1
|Norvegia
|6
|2
|4
|12
|2
|Germania
|3
|2
|1
|6
|3
|Svezia
|3
|2
|1
|6
|4
|Svizzera
|3
|1
|1
|5
|5
|USA
|2
|3
|2
|7
|6
|Austria
|2
|3
|0
|5
|7
|Italia
|2
|2
|7
|11
|8
|Giappone
|2
|2
|4
|8
|9
|Francia
|1
|2
|0
|3
|10
|Rep. Ceca
|1
|1
|0
|2