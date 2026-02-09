Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 3ª Giornata: niente podi, ma l’Italia ha ancora più medaglie di tutti

Concluse le gare della terza giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Niente podi per gli azzurri nel lunedì olimpico. Una piccola pausa dopo la scorpacciata dei giorni scorsi, con il record di 6 vittorie di domenica. Italia che scivola al 7° posto in classifica, ma resta comunque prima per numero totale di medaglie, ben 9: 1 oro, 2 argenti e 6 bronzi. In vetta al medagliere la Norvegia con 3 ori e 6 medaglie complessive, stesso numero di ori ma 5 medaglie per la Svizzera seconda, completa il podio il Giappone con 2 ori e 7 medaglie.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026