Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 3ª Giornata: niente podi, ma l’Italia ha ancora più medaglie di tutti

Concluse le gare della terza giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Niente podi per gli azzurri nel lunedì olimpico. Una piccola pausa dopo la scorpacciata dei giorni scorsi, con il record di 6 vittorie di domenica. Italia che scivola al 7° posto in classifica, ma resta comunque prima per numero totale di medaglie, ben 9: 1 oro, 2 argenti e 6 bronzi. In vetta al medagliere la Norvegia con 3 ori e 6 medaglie complessive, stesso numero di ori ma 5 medaglie per la Svizzera seconda, completa il podio il Giappone con 2 ori e 7 medaglie.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot.
|1
|Norvegia
|3
|1
|2
|6
|2
|Svizzera
|3
|1
|1
|5
|3
|Giappone
|2
|2
|3
|7
|4
|Germania
|2
|1
|1
|4
|5
|USA
|2
|0
|0
|2
|6
|Austria
|1
|3
|0
|4
|7
|Italia
|1
|2
|5
|9
|8
|Rep. Ceca
|1
|1
|0
|2
|9
|Francia
|1
|1
|0
|2
|10
|Olanda
|1
|1
|0
|2