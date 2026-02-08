Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 2ª Giornata: domenica storica per l’Italia!

Una domenica storica quella odierna per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non era mai successo che arrivassero più di 3 medaglie in un giorno: oggi ne abbiamo vinte addirittura 6! Un raddoppio che vale ancora di più perchè fatto davanti al pubblico di casa per gli atleti azzurri. Non è arrivato alcun oro oggi, ma sono arrivati 5 bronzi (Sofia Goggia, Lucia Dalmasso, Riccardo Lorello, Dominik Fischnaller e il Team Event di pattinaggio artistico) e 1 argento (staffetta mista di biathlon).
L’Italia occupa il terzo gradino del podio dietro a Norvegia e USA ma è prima per numero di medaglie guadagnate, ben 8 in appena due giorni.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot.
|1
|Norvegia
|3
|1
|2
|6
|2
|USA
|2
|0
|0
|2
|3
|Italia
|1
|2
|6
|8
|4
|Giappone
|1
|2
|1
|4
|5
|Austria
|1
|2
|0
|3
|6
|Germania
|1
|1
|1
|3
|7
|Francia
|1
|1
|0
|2
|8
|Rep. Ceca
|1
|1
|0
|2
|9
|Svezia
|1
|1
|0
|2
|10
|Svizzera
|1
|0
|0
|1