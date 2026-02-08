Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 2ª Giornata: domenica storica per l’Italia!

Una domenica storica quella odierna per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non era mai successo che arrivassero più di 3 medaglie in un giorno: oggi ne abbiamo vinte addirittura 6! Un raddoppio che vale ancora di più perchè fatto davanti al pubblico di casa per gli atleti azzurri. Non è arrivato alcun oro oggi, ma sono arrivati 5 bronzi (Sofia Goggia, Lucia Dalmasso, Riccardo Lorello, Dominik Fischnaller e il Team Event di pattinaggio artistico) e 1 argento (staffetta mista di biathlon).

L’Italia occupa il terzo gradino del podio dietro a Norvegia e USA ma è prima per numero di medaglie guadagnate, ben 8 in appena due giorni.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026