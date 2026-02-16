Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 10ª Giornata: l’Italia a medaglia in 10 discipline, è quasi record!

Una sola medaglia per l’Italia nella 10ª Giornata di Milano-Cortina 2026. Arriva da Flora Tabanelli, bronzo nel Freeski Big Air. Una medaglia comunque importante per l’Italia che raggiunge il podio in 10 discipline differenti e va a -1 dal record assoluto degli USA nel 2018. L’Italia resta seconda nel medagliere con 8 ori e 23 medaglie complessive, alle spalle della Norvegia con 12 ori e 28 medaglie totali. Completano il podio gli USA con 6 ori e 19 medaglie.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|12
|7
|9
|28
|2
|Italia
|8
|4
|11
|23
|3
|Stati Uniti
|6
|8
|5
|19
|4
|Olanda
|6
|5
|1
|12
|5
|Austria
|5
|7
|3
|15
|6
|Svezia
|5
|5
|1
|11
|7
|Svizzera
|5
|2
|3
|10
|8
|Germania
|4
|7
|6
|17
|9
|Francia
|4
|7
|4
|15
|10
|Giappone
|4
|5
|9
|18