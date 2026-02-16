Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 10ª Giornata: l’Italia a medaglia in 10 discipline, è quasi record!

Una sola medaglia per l’Italia nella 10ª Giornata di Milano-Cortina 2026. Arriva da Flora Tabanelli, bronzo nel Freeski Big Air. Una medaglia comunque importante per l’Italia che raggiunge il podio in 10 discipline differenti e va a -1 dal record assoluto degli USA nel 2018. L’Italia resta seconda nel medagliere con 8 ori e 23 medaglie complessive, alle spalle della Norvegia con 12 ori e 28 medaglie totali. Completano il podio gli USA con 6 ori e 19 medaglie.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026