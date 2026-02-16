Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere della 10ª Giornata: l’Italia a medaglia in 10 discipline, è quasi record!

Il medagliere della 10ª Giornata di Milano-Cortina 2026: per l'Italia una sola medaglia, il bronzo di Flora Tabanelli nel Freeski Big Air, 10ª disciplina che ha portato una medaglia nel medagliere tricolore. Gli azzurri a -1 dal record assoluto

Medaglie Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Una sola medaglia per l’Italia nella 10ª Giornata di Milano-Cortina 2026. Arriva da Flora Tabanelli, bronzo nel Freeski Big Air. Una medaglia comunque importante per l’Italia che raggiunge il podio in 10 discipline differenti e va a -1 dal record assoluto degli USA nel 2018. L’Italia resta seconda nel medagliere con 8 ori e 23 medaglie complessive, alle spalle della Norvegia con 12 ori e 28 medaglie totali. Completano il podio gli USA con 6 ori e 19 medaglie.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot
1Norvegia127928
2Italia841123
3Stati Uniti68519
4Olanda65112
5Austria57315
6Svezia55111
7Svizzera52310
8Germania47617
9Francia47415
10Giappone45918
