Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’8ª Giornata: Italia a secco, ma è ancora tra le migliori

Si è conclusa anche l’8ª giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato a secco, per l’Italia, che non è riuscita a conquistare nessuna medaglia. Tuttavia, nel medagliere generale, la posizione rimane ottima: al secondo posto, con 6 Ori e 18 medaglie totali. Si stacca la Norvegia, che è a 20 totali, con 10 Ori.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026