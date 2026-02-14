Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’8ª Giornata: Italia a secco, ma è ancora tra le migliori

Si è conclusa anche l’8ª giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato a secco, per l’Italia, che non è riuscita a conquistare nessuna medaglia. Tuttavia, nel medagliere generale, la posizione rimane ottima: al secondo posto, con 6 Ori e 18 medaglie totali. Si stacca la Norvegia, che è a 20 totali, con 10 Ori.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|10
|3
|7
|20
|2
|Italia
|6
|3
|9
|18
|3
|Stati Uniti
|5
|8
|4
|17
|4
|Austria
|4
|6
|3
|13
|5
|Francia
|4
|6
|2
|12
|6
|Germania
|4
|5
|4
|13
|7
|Svezia
|4
|4
|1
|9
|8
|Svizzera
|4
|2
|3
|9
|9
|Giappone
|3
|4
|8
|15
|10
|Paesi Bassi
|3
|4
|1
|8
|Tot.
|47
|45
|42
|134