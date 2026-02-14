Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’8ª Giornata: Italia a secco, ma è ancora tra le migliori

Un sabato a secco, per l'Italia, che non è riuscita a conquistare nessuna medaglia. Tuttavia, nel medagliere generale, la posizione rimane ottima

Medaglie Milano-Cortina 2026
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Si è conclusa anche l’8ª giornata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un sabato a secco, per l’Italia, che non è riuscita a conquistare nessuna medaglia. Tuttavia, nel medagliere generale, la posizione rimane ottima: al secondo posto, con 6 Ori e 18 medaglie totali. Si stacca la Norvegia, che è a 20 totali, con 10 Ori.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot
1Norvegia103720
2Italia63918
3Stati Uniti58417
4Austria46313
5Francia46212
6Germania45413
7Svezia4419
8Svizzera4239
9Giappone34815
10Paesi Bassi3418
Tot.474542134
