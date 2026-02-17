Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’11ª Giornata: un nuovo oro per l’Italia!

Una sola medaglia per l’Italia nell’11ª Giornata di gare di Milano-Cortina 2026, ma del metallo più prezioso. Gli azzurri Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno vinto la finale dell’inseguimento a squadre maschile battendo gli Stati Uniti con una rimonta strepitosa (+4.51 il vantaggio finale). Per l’Italia, seconda nel medagliere, è la 9ª medaglia d’oro che, sommata ai 4 argenti e agli 11 bronzi, porta il totale complessivo a 24 medaglie.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026