Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’11ª Giornata: un nuovo oro per l’Italia!

Una sola medaglia per l’Italia nell’11ª Giornata di gare di Milano-Cortina 2026, ma del metallo più prezioso. Gli azzurri Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno vinto la finale dell’inseguimento a squadre maschile battendo gli Stati Uniti con una rimonta strepitosa (+4.51 il vantaggio finale). Per l’Italia, seconda nel medagliere, è la 9ª medaglia d’oro che, sommata ai 4 argenti e agli 11 bronzi, porta il totale complessivo a 24 medaglie.
Il medagliere di Milano-Cortina 2026
|#
|Paese
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Tot
|1
|Norvegia
|14
|8
|9
|31
|2
|Italia
|9
|4
|11
|24
|3
|Stati Uniti
|6
|10
|5
|21
|4
|Olanda
|6
|6
|1
|13
|5
|Germania
|5
|8
|7
|20
|6
|Austria
|5
|8
|4
|17
|7
|Francia
|5
|7
|4
|16
|8
|Svezia
|5
|5
|2
|12
|9
|Svizzera
|5
|2
|3
|10
|10
|Giappone
|4
|5
|10
|19