Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il medagliere dell’11ª Giornata: un nuovo oro per l’Italia!

Il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 aggiornato dopo le gare dell'11ª Giornata: per l'Italia una medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre

Medaglie Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una sola medaglia per l’Italia nell’11ª Giornata di gare di Milano-Cortina 2026, ma del metallo più prezioso. Gli azzurri Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno vinto la finale dell’inseguimento a squadre maschile battendo gli Stati Uniti con una rimonta strepitosa (+4.51 il vantaggio finale). Per l’Italia, seconda nel medagliere, è la 9ª medaglia d’oro che, sommata ai 4 argenti e agli 11 bronzi, porta il totale complessivo a 24 medaglie.

Il medagliere di Milano-Cortina 2026

#PaeseOroArgentoBronzoTot
1Norvegia148931
2Italia941124
3Stati Uniti610521
4Olanda66113
5Germania58720
6Austria58417
7Francia57416
8Svezia55212
9Svizzera52310
10Giappone451019
Leggi altri articoli di Sport