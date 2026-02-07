Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il gobbo di Mariah Carey fa volare i social: anzi… “Voh-lah-reh” | VIDEO

Un trionfo indiscusso quello della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Classe, eleganza, arte, musica, cultura, moda e spettacolo declinati secondi i canoni dello stile italiano. Applausi a scena aperta a San Siro e Cortina, le due sedi della prima Olimpiade ‘diffusa’ della storia. Fra le protagoniste anche Mariah Carey, pop star famosissima in tutto il mondo, diventata virale per un simpatico dettaglio che non è sfuggito ai presenti alla cerimonia.

Per quanto famosa ed esperta, la cantante americana ha voluto prendere comunque tutte le precauzioni possibili per evitare brutte figure in mondovisione, soprattutto, accettando di cantare in italiano. Il brano, per altro, è uno di quelli che in Italia non si può sbagliare: “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, simbolo tricolore in tutto il mondo.

Mariah Carey ha quindi deciso di farsi preparare un gobbo ad hoc con le parole scritte a metà fra italiano e inglese, come andrebbero pronunciate da una persona anglofona. E quindi “e incominciavo a volare nel cielo infinito…“, diventa “ay een-comb-eenchah-voh, voh-lah-reh, nell chay-lo een-fee-nee-toe“. E così via per tutta la canzone. Il brano è, tutto sommato, riuscito bene. Ma il gobbo ha rubato la scena.