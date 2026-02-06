Olimpiadi Milano-Cortina 2026, giallo sull’assenza di Macron: non vuole sedersi vicino a Vance?

Emmanuel Macron non sarà presente alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 che si terrà questa sera presso lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Secondo alcuni rumor circolati nei giorni scorsi, Macron non vorrebbe sedersi vicino a J. D. Vance, vicepresidente USA. Secondo il protocollo, infatti, visto che la Francia ospiterà le Olimpiadi 2030 (Alpi Francesi) e nel 2034 toccherà agli USA (Salt Lake City-Utah), i due si sarebbero dovuti sedere l’uno di fianco all’altro.

Il governo francese ha smentito tale illazione, sottolineando che Macron è sempre pronto a cercare il confronto anche manifestando un chiaro disaccordo. La versione ufficiale dell’Eliseo parla di impegni pregressi già in agenda per il presidente Macron, come la visita a Parigi del re del Bahrein. A rappresentare la Francia sarà Marina Ferrari, ministro dello Sport.