Olimpiadi Milano-Cortina 2026, esordio show per Lorello: è bronzo nei 5000 metri di pattinaggio di velocità

Miglior esordio non poteva esserci. Riccardo Lorello, 23 enne milanese, vince la medaglia di bronzo all’esordio olimpico. L’atleta azzurro è 3° nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Dietro di lui, ai piedi del podio, Davide Ghiotto, l’azzurro record del mondo nel 10.000. Medaglia d’oro per il norvegese Sander Eitrem, che con il tempo di 6.03.95 sulla pista di Rho Fieramilano ha battuto il record olimpico. Secondo il ceco Metodej Jilek. E’ la seconda medaglia azzurra alla Milano Speed Skating Stadium, dopo l’oro di ieri di Francesca Lollobrigida nei 3.000.

“Ho cercato di fare il mio esordio al meglio che potevo. Durante la gara non pensavo a niente. L’unica cosa che ricordo è che negli ultimi due giri ho ragionato che avrei potuto battere il record olimpico ed ero abbastanza gasato. E’ andata com’è andata e sono veramente felice“, ha detto Lorello ai giornalisti, a gara ancora in corso.