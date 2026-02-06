Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è subito gaffe Rai: il nome dello stadio è sbagliato e quella non è Mariah Carey | VIDEO

La diretta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 inizia con due gaffe che non sfuggono ai social: la prima riguarda l'errore sul nome dello stadio San Siro, trasformato in Olimpico; la seconda è uno scambio di persona fra Matilde De Angelis e Mariah Carey

Mariah Carey e Matilde de Angelis

Chi ben comincia è a metà dell’opera si dice. Ecco, magari non in Rai. La diretta delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è iniziata con una doppia gaffe ravvicinata che non è sfuggita ai social. Nemmeno il tempo di iniziare che il giornalista incaricato del commento esordisce con un “buonasera dello stadio Olimpico… dallo stadio San Siro“. Dai, uno scivolone dettato dall’emozione che ci può stare: del resto, da questa sera San Siro è olimpico, in quanto stadio delle Olimpiadi.

La seconda gaffe è però senza appello. Entra in scena Matilde De Angelis, famosa attrice italiana, vestita da direttrice d’orchestra, per uno spettacolo a tema. E viene scambiata per Mariah Carey! Viso, capelli, forme, fisicità, età. Tutto diverso. Va bene che Mariah viene ‘scongelata’ ogni Natale e siamo un po’ fuori stagione, ma la figuraccia è in mondo visione.

