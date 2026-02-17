Olimpiadi Milano-Cortina 2026, all’inseguimento dell’oro: il trio azzurro sbriciola gli USA nel pattinaggio di velocità!

Dopo le due medaglie d’oro di Francesca Lollobrigida, il pattinaggio di velocità azzurro non smette di regalare emozioni. Emozioni d’oro! Il trio italiano formato da Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti ha vinto la finale dell’inseguimento a squadre maschile battendo gli Stati Uniti con una rimonta strepitosa (+4.51 il vantaggio finale). I tre fenomeni italiani formano una delle squadre più forti di sempre: sono Campioni d’Europa, del Mondo e Olimpici in carica! Bronzo alla Cina.

Per l’Italia è la 9ª medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: insieme a 4 argenti e 11 bronzi, il totale complessivo sale a 24 per quella che è l’Olimpiade azzurra più vincente di sempre.