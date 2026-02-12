Un mazzo di chiavi è stato rinvenuto nelle scorse ore in centro a Reggio Calabria e precisamente a Piazza Castello. Il ritrovamento è avvenuto in un punto ben visibile della piazza, proprio nelle immediate vicinanze dell’accesso al Castello, come documentato dalla foto a corredo dell’articolo e che indica con precisione il luogo in cui si trovavano le chiavi.
“Oggetti Smarriti” – Reggio Calabria, trovato mazzo di chiavi a Piazza Castello: si cerca il proprietario
Il ritrovamento è avvenuto accanto all’ingresso del Castello Aragonese: la foto a corredo dell'articolo indica il punto esatto
/