Offerta di lavoro a Reggio Calabria, posizioni aperte in un’azienda della città: si cercano nuove figure. Requisiti e come candidarsi

Un’interessante opportunità di lavoro arriva da Reggio Calabria, dove un’importante azienda del territorio è attualmente alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio team digitale. L’obiettivo è quello di rafforzare e sviluppare ulteriormente la gestione del sito eCommerce aziendale, ampliando al tempo stesso la presenza online sui mercati internazionali, in un’ottica di crescita e consolidamento del brand.

Le risorse selezionate, dopo un periodo iniziale di formazione direttamente presso la sede aziendale, verranno gradualmente integrate nel reparto digital, entrando a far parte di un team giovane e dinamico. In particolare, si occuperanno della gestione operativa della piattaforma eCommerce, curando con attenzione l’inserimento e l’aggiornamento dei prodotti online. Importante sarà inoltre la redazione delle descrizioni in lingua inglese e il supporto nella creazione di contenuti destinati ai canali social aziendali, contribuendo così alla strategia digitale complessiva.

L’azienda è alla ricerca di profili dinamici, motivati e desiderosi di intraprendere un percorso di crescita professionale strutturato, all’interno di un ambiente di lavoro stimolante, orientato all’innovazione e attento allo sviluppo delle competenze. Si tratta di un’occasione concreta per chi intende acquisire esperienza nel settore digitale, approfondendo competenze legate all’eCommerce.

I requisiti per la candidatura all’offerta di lavoro a Reggio Calabria e dove inviare il CV

Requisito essenziale e imprescindibile per poter accedere alla selezione è l’ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Tale competenza rappresenta infatti la prerogativa fondamentale per la candidatura, considerata la dimensione delle attività aziendali e la necessità di interagire con contenuti e mercati non solo italiani. Completano il profilo una buona dimestichezza con gli strumenti informatici, quindi soprattutto il computer, la conoscenza di base dei principali social network, nozioni di grafica e di scrittura per il web, oltre a serietà, affidabilità, spirito di collaborazione e una forte voglia di imparare e mettersi in gioco in un contesto professionale in continua evoluzione.

La sede di lavoro è Reggio Calabria. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti e motivati a intraprendere questo percorso professionale, possono inviare il proprio curriculum vitae dettagliato all’indirizzo email: adua.cittadino@gmail.com.

Articolo pubbliredazionale