Nova Basket, la Poule Promozione si apre a Giarre: la presentazione del match

Prende il via domani, sabato 7 febbraio, la Poule Promozione di Serie C, e per la Nova Basket il primo impegno sarà subito tra i più impegnativi: trasferta sul parquet del Basket Giarre, formazione che ha chiuso la Prima Fase al 4° posto, arrivando all’appuntamento in serie aperta di quattro vittorie consecutiva. L’ultima sconfitta dei giarresi, infatti, risale al 7 gennaio a Scicli. Giarre si presenta con numeri importanti e un’identità ben definita, costruita negli anni sotto la guida di coach Simone D’Urso, alla guida della prima squadra dal 2015: un tecnico che conosce a fondo ambiente, categoria e dinamiche di questo campionato.

I gialloblù possono contare su quattro giocatori in doppia cifra di media: Elia (16.8 ppg), Maida (12.9 ppg), Tongue (12.3 ppg) e Vitale (11.3 ppg). Un reparto offensivo profondo, capace di colpire con continuità e di alzare il ritmo nei momenti chiave. In più, il PalaCannavò è da sempre uno dei campi più difficili del campionato: ambiente caldo, pubblico vicino al parquet e una tradizione che rende Giarre una piazza storicamente ostica.

Ad inquadrare il momento della Nova Basket sono le parole del capitano Francesco Carlo Stella: “la prima parte di campionato è stata intensa e complessivamente positiva. Essendo una squadra giovane, all’inizio eravamo una scommessa, ma fin da subito i ragazzi hanno dimostrato grande maturità. Il secondo posto è il risultato del lavoro quotidiano iniziato ad agosto. La seconda fase sarà però molto più intensa: affronteremo squadre esperte, fisiche, che puntano in alto. Giocheremo su campi difficili e molto caldi, ma sappiamo su cosa lavorare. Se continuiamo su questa strada, sono sicuro che ci toglieremo diverse soddisfazioni”.

Sulla stessa linea i due coach Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile: “sarà una partita molto complicata, in un campo ostico e con un pubblico importante. Dovremo approcciare bene e giocare per 40 minuti con grande concentrazione, senza farci risucchiare dal calore del PalaCannavò. Giarre è una squadra forte, abituata a questo tipo di partite“, afferma coach Pizzuto.

“Ci affacciamo a questa Poule Promozione con consapevolezza e senza timori: tutto ciò che arriverà da qui in avanti sarà comunque guadagnato. La giovane età del gruppo non deve diventare un alibi, ma una spinta a liberarsi dalle pressioni e a giocare con coraggio, energia e identità“, dichiara coach Gentile.

La Poule Promozione della NOVA inizia dunque da Giarre, e per la formazione biancoblu sarà subito un vero banco di prova.