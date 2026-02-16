NOVA Basket, il cordoglio per la scomparsa di Saro Martino

“NOVA Basket esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Saro Martino, uomo di grandi valori, prima ancora che stimato giocatore ed allenatore. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità sportiva e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui un percorso umano e sportivo. In questo momento di grande dolore, la società, in tutte le sue componenti, si stringe con affetto attorno alla famiglia Martino, porgendo le più sincere e sentite condoglianze“. È quanto si legge nella nota stampa della NOVA Basket.