Nonna Antonina festeggia 100 anni, grande festa a Messina

Un traguardo straordinario, una vita attraversata da cento primavere, ricca di ricordi, sacrifici, conquiste e amore. La signora Antonina De Luca di Messina ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. La festa è stata un momento di intensa emozione e condivisione. Tra sorrisi, racconti e abbracci, non sono mancati i ricordi di un passato che attraversa intere generazioni: storie di vita vissuta, di tempi difficili affrontati con coraggio, di valori tramandati con semplicità e forza.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza del sindaco Federico Basile, che ha voluto portare personalmente gli auguri istituzionali.