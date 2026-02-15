Nonna Antonina festeggia 100 anni, grande festa a Messina

Un secolo di luce: Antonina De Luca celebra 100 anni circondata dall’affetto della sua comunità di Messina

Nonna antonina 100 anni messina

Un traguardo straordinario, una vita attraversata da cento primavere, ricca di ricordi, sacrifici, conquiste e amore. La signora Antonina De Luca di Messina ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. La festa è stata un momento di intensa emozione e condivisione. Tra sorrisi, racconti e abbracci, non sono mancati i ricordi di un passato che attraversa intere generazioni: storie di vita vissuta, di tempi difficili affrontati con coraggio, di valori tramandati con semplicità e forza.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata la presenza del sindaco Federico Basile, che ha voluto portare personalmente gli auguri istituzionali.

