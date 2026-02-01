Niscemi, Vigili del Fuoco: “porzioni della frana si muovono”

“Non ci risultano altri crolli di edifici stamattina, ma ci sono porzioni del versante della frana che continua a muoversi e ci sono stati dei distacchi”. E’ quanto ha detto Michele Burgio, dirigente regionale dei vigili del fuoco facendo il punto sulla frana a Niscemi. “Una delle valutazioni che stiamo facendo – ha spiegato l’ingegnere Burgio – è di potenziare il sistema di monitoraggio delle zone di interdizione, di intervenire nella valutazione della zona rossa, cioè quella che è più a rischio”.

“Naturalmente quando si verificano, come la notte scorsa, distacchi del versante vanno rivalutati in tempo reale. E questo per avere naturalmente contezza della situazione di sicurezza sia delle persone che facciamo accedere alle persone, ma anche per le squadre di soccorso e delle forze dell’ordine, in ogni istante, in ogni momento”, conclude Burgio.