Niscemi, tre furti in auto in 20 minuti: denunciato

Il giovane è accusato di quattro colpi e due tentati tra il 4 e il 19 gennaio. Denunciati anche un 19enne e un altro 24enne per imbrattamento di una scuola e dell’ufficio tecnico comunale

ladro di auto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il commissariato di polizia di Niscemi ha denunciato alla Procura di Gela un ventiquattrenne accusato di avere commesso, tra il 4 e il 19 gennaio scorsi, quattro furti aggravati e due tentati. Secondo l’accusa avrebbe forzato le serrature di auto parcheggiate in strada rubando oggetti custoditi nelle vetture. In particolare, la sera del 9 gennaio, avrebbe commesso tre furti nell’arco di 20 minuti. Nell’ambito di altre indagini, la polizia di Niscemi ha anche denunciato un diciannovenne e un altro ventiquattrenne per deturpamento e imbrattamento delle mura dell’istituto paritario Suore Orsoline e dell’ufficio Tecnico del Comune.

Leggi altri articoli di Caltanissetta