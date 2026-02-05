Niscemi, raccolta sangue in zona rossa: via libera all’autoemoteca

I cittadini di Niscemi, il centro in provincia di Caltanissetta sconvolto dalla frana, faranno ricorso a un’autoemoteca per non fermare la raccolta di sangue intero, in attesa che venga ripristinato il centro di raccolta sangue della Fratres di Niscemi, in via Bellini, i cui locali sono in zona rossa e interdetti al pubblico. A complicare le cose c’è anche l’interruzione delle strade che collegano Niscemi al servizio trasfusionale di Gela. Un motivo in più che ha spinto il dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, a firmare un provvedimento sull’utilizzo dell’autoemoteca della Fratres “Gabriella” di Misterbianco, non interrompendo l’importante ruolo dei donatori di sangue, in un momento così delicato.

“Nonostante la tragedia in corso, i cittadini di Niscemi stanno dimostrando vicinanza a tutti i siciliani, raccogliendo sangue e donando vita – dice Scalzo – Un grande esempio di altruismo che il Dasoe ha subito preso in considerazione autorizzando per sei mesi il servizio svolto dall’autoemoteca”.