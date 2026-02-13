Nicola Irto nuovo Coordinatore nazionale dei Giovani ANCE per il Sud, le congratulazioni dai Costruttori Edili di Reggio Calabria

Arrivano anche dai Giovani Costruttori Edili di Reggio Calabria le congratulazioni a Nicola Irto, già presidente di ANCE Giovani Calabria, per la nomina a Coordinatore nazionale dei Giovani ANCE per il Mezzogiorno. Il presidente del gruppo reggino, dott. Francesco Danisi, ha espresso la propria soddisfazione personale e quella dell’intero gruppo territoriale. “È un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro svolto nel sistema associativo – ha dichiarato –. A Irto vanno le congratulazioni mie e dei Giovani Costruttori Edili di ANCE Reggio Calabria, una realtà composta da imprenditori giovani, dinamici e fortemente orientati all’innovazione”.

Danisi ha evidenziato come il gruppo reggino abbia fatto dell’associazionismo uno dei propri elementi identitari, promuovendo la partecipazione attiva degli iscritti, il confronto tra imprese e la condivisione di esperienze. In quest’ottica, il risultato ottenuto da Irto viene letto come un segnale positivo verso una fase dell’associazione sempre più inclusiva e attenta al contributo delle nuove generazioni. Particolare attenzione, infatti, viene posta allo sviluppo dell’associazionismo come strumento di crescita collettiva e di rappresentanza efficace del territorio. “Il nostro gruppo crede in un’associazione viva e partecipata, capace di creare rete tra imprese e di rappresentarne concretamente le esigenze – ha concluso Danisi –. Solo attraverso un sistema associativo forte e coeso è possibile affrontare le sfide del mercato, dell’innovazione e della sostenibilità”.