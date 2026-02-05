Nesci (Fdi): “pubblicata la 37ª newsletter, un ponte tra Europa e territori per dare forza a giovani e imprese”

“Il 2026 è entrato nella sua fase più calda e oggi più che mai abbiamo il dovere di trasformare i fondi europei in opportunità concrete per chi ha voglia di fare”. Con queste parole l’eurodeputato Denis Nesci annuncia la pubblicazione della 37ª edizione della sua newsletter, un appuntamento che si conferma bussola strategica per territori, aziende e nuove generazioni. Secondo l’esponente di ECR-FdI, febbraio segna il passaggio cruciale dalla pianificazione all’azione. La nuova newsletter mette al centro una visione d’insieme che vede le Piccole e Medie Imprese protagoniste di una stagione di rinnovamento, grazie a strumenti che puntano su innovazione tecnologica, sicurezza digitale e competitività energetica. L’obiettivo è chiaro: fornire alle realtà produttive la “cassetta degli attrezzi” necessaria per affrontare le sfide globali senza restare indietro.

Un pensiero particolare è rivolto ai giovani, veri motori del cambiamento. Nesci sottolinea come “le attuali misure offrano percorsi senza precedenti, dal sostegno diretto per chi sceglie di scommettere sul settore agricolo e sul ritorno alla terra, fino ai programmi di mobilità e formazione internazionale. Non offriamo assistenza, ma strumenti di libertà e crescita”, spiega l’eurodeputato, ribadendo come il supporto alle startup e all’imprenditoria giovanile sia la chiave per garantire un futuro solido al tessuto economico italiano.

Sud

Il focus resta però ben saldo sulle necessità del Sud Italia. Per Nesci, questo “è il momento di un vero e proprio protagonismo del Mezzogiorno, che può finalmente sfruttare una concentrazione di risorse mai vista prima per rilanciare il turismo, valorizzare i borghi e favorire l’occupazione. Questa newsletter è il mio impegno quotidiano per accorciare le distanze tra Bruxelles e i nostri Comuni. Le scadenze sono dietro l’angolo e non possiamo permettere che l’esitazione freni la nostra voglia di futuro. È il tempo della responsabilità: mettiamoci al lavoro per costruire un’Italia e un Sud finalmente competitivi e all’altezza delle sfide europee”.

