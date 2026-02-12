Nations League, Gattuso sfortunato: girone tosto per l’Italia, le avversarie

Poteva andare peggio? Forse, magari con la Norvegia che ci ha fatto venire gli incubi. Poteva andare meglio? Sicuramente, vista la presenza di Francia (la migliore della prima fascia) e Turchia (la migliore della quarta fascia). In mezzo il Belgio a completare il quartetto, mai cliente facile. Queste le avversarie dell’Italia di Rino Gattuso nella prossima Nations League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Bruxelles all’Expo Hall 3, sede in mattinata della 50/a edizione del congresso ordinario della Uefa.

Presenti al sorteggio il presidente della Figc Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, assistente in Nazionale del Ct Gennaro Gattuso.

I gironi della Nations League

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra*

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta*

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia*, Malta o Lussemburgo*, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

* Da decidere dopo gli spareggi dell’attuale Nations League a marzo 2026 tra Lettonia-Gibilterra e Lussemburgo-Malta