Nardella a Cosenza: Confimea Calabria lancia il percorso ESG per le imprese sostenibili

Si terrà il 13 febbraio alle ore 14:30, presso l’Hotel BV President di Rende, l’evento “E.S.G. Impresa Sostenibile”, promosso da Confimea Calabria, dedicato ai temi della sostenibilità, del welfare aziendale e delle certificazioni ESG come leve strategiche di sviluppo per PMI e professionisti. All’iniziativa parteciperà il Presidente nazionale di Confimea, Roberto Nardella, che porterà a Cosenza la visione della Confederazione su una nuova cultura d’impresa, capace di coniugare competitività, responsabilità sociale e attenzione ambientale.

Un approccio sempre più centrale nel contesto economico nazionale ed europeo, anche alla luce delle nuove normative e delle opportunità legate alla finanza sostenibile. Ad aprire i lavori sarà il Presidente di Confimea Calabria, Massimiliano Esposito, che illustrerà il ruolo della Confederazione come infrastruttura di sviluppo territoriale a supporto delle PMI e dei professionisti calabresi. Seguiranno gli interventi di Ernestino Lavorato e Massimo Cundari sul tema della gestione del welfare aziendale, di Oscar Magnani sullo sviluppo dell’ESG e delle certificazioni, e di Laura Guerra, che presenterà la piattaforma di consulenza e i servizi EBIGEN.

A concludere il pomeriggio, l’intervento di Giuseppe Chirolanza, Area Manager Sud, dedicato alle prospettive di sviluppo e alle sinergie per l’imprenditoria calabrese. L’evento si chiuderà con un momento di networking confermando l’impegno di Confimea nel creare occasioni concrete di confronto e crescita per il tessuto produttivo locale.