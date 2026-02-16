Musolino incontra il Ministro Lollobrigida: al centro la pasticceria artigianale italiana

Prosegue il dialogo tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il mondo delle eccellenze agroalimentari italiane. Tra i protagonisti del confronto figura Conpait– Confederazione Pasticceri Italiani, rappresentata dal presidente Angelo Musolino, con cui il Ministero approfondirà nei prossimi mesi alcune proposte già presentate e destinate a entrare nel dibattito istituzionale, tra cui- ancora- il riconoscimento immateriale Unesco.

Il focus principale riguarda la pasticceria artigianale

Il focus principale riguarda la pasticceria artigianale italiana, un comparto che necessita di strumenti di valorizzazione, tutela e sviluppo, soprattutto in un momento in cui la domanda di qualità e professionalità cresce in modo costante. Il Ministero ha manifestato apertura verso un percorso condiviso che possa rafforzare la filiera e sostenere i professionisti del settore. La presenza di Conpait alla fiera Beer&Food Attraction 2026 di Rimini si inserisce proprio in questo clima di confronto costruttivo. Il presidente Musolino ha partecipato a un incontro con la FIC – Federazione Italiana Cuochi, dedicato alla crescente importanza della pasticceria da ristorazione all’interno dell’offerta gastronomica contemporanea.

Affrontati temi chiave per il futuro del settore

Durante il confronto, sono stati affrontati temi chiave per il futuro del settore: l’evoluzione della pasticceria all’interno dei menu dei ristoranti; la necessità di una formazione sempre più specializzata; l’integrazione tra cucina e pasticceria come valore aggiunto per l’esperienza del cliente e la valorizzazione delle eccellenze artigianali italiane anche nei contesti ristorativi. Musolino, ringraziando gli amici e colleghi della Fic per l’opportunità, ha sottolineato come la pasticceria da ristorazione rappresenti oggi un ambito strategico, dove tecnica, creatività e innovazione si incontrano per definire nuovi standard di qualità.

Le parole di Musolino

Il presidente di Conpait ha ribadito l’impegno della Confederazione nel rappresentare un settore che unisce tradizione e innovazione: “il confronto con il Ministro e la collaborazione con FIC dimostrano quanto la pasticceria artigianale sia centrale nel panorama gastronomico italiano. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per valorizzare i professionisti, sostenere la formazione e promuovere la qualità che ci distingue nel mondo”. Il percorso avviato con il Ministero e il confronto con FIC confermano la volontà di costruire una strategia condivisa per sostenere la pasticceria italiana, sia nei laboratori artigianali sia nelle cucine dei ristoranti.