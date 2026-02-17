MSC Crociere assume in Sicilia: al via le selezioni per lavorare a bordo | INFO UTILI

La compagnia MSC crociere cerca ad Agrigento e Palermo giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. La compagnia organizzerà in collaborazione con Leader School, realtà d’eccellenza nella formazione linguistica e professionale, due giornate dedicate al recruitment: la prima il 4 marzo ad Agrigento presso il centro per l’impiego in Via Acrone, 51, la seconda il 6 marzo a Palermo presso la sede di Confcommercio in via E. Amari, 11.

Durante le due giornate i team di talent acquisition di MSC Crociere e di Leader School illustrerà le dinamiche lavorative a bordo e svolgerà i colloqui conoscitivi con i candidati. La ricerca è aperta a numerose figure professionali, tra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, animatori, receptionist e molti altri profili operativi dal Front Desk al Food & Beverage. Altre figure ricercate sono quelle di personale marittimo, tra cui I e II ufficiale di macchina. Fondamentale per tutti, in un contesto internazionale come quello in cui opera la Compagnia, è la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere.