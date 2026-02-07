Motta San Giovanni, il Sindaco Verduci ha incontrato il Commissario del Consorzio di Bonifica Giacomo Giovinazzo

“Il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, ha accettato l’invito dell’Amministrazione comunale e nelle prossime settimane sarà a Motta San Giovanni per incontrare quanti, piccoli proprietari terrieri, ancora oggi si prendono cura del territorio e dell’ambiente”. È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a margine dell’incontro avuto presso gli uffici del Consorzio di Bonifica a Reggio Calabria. Presenti anche Antonio Rotella, referente Area irrigazione e concessioni idriche, e i tecnici Carmelo Barbieri e Antonio Sartiano.

“Nei mesi scorsi – continua il primo cittadino – facendomi portavoce degli agricoltori e del loro malcontento dovuto alla tariffazione per il prelievo di acqua ad uso agricolo ritenuta eccessiva, insieme all’assessore Giusy Vacalebre, avevo chiesto all’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e al commissario straordinario Giacomo Giovinazzo di apportare delle modifiche e di programmare alcuni incontri per consentire ai proprietari di manifestare le proprie esigenze. Le elezioni regionali dell’autunno scorso hanno poi fatto ritardare l’incontro che si è tenuto adesso a Reggio. Sono soddisfatto dell’esito della riunione e fiducioso che si possano trovare delle soluzioni che tengano conto tanto della necessità del Consorzio di dare delle regole nuove e di farle rispettare, quanto delle richieste degli agricoltori che aspettano interventi concreti e una maggiore sensibilità verso il settore dei piccoli imprenditori agricoli o degli amanti degli orti familiari”.

“Il commissario Giovinazzo – annuncia quindi Giovanni Verduci – ha già manifestato la volontà di rivedere alcuni aspetti tecnici, come la superficie minima da contrattualizzare, la fascia di consumo e la parte variabile della tariffa, tenendo conto delle reali caratteristiche dei piccoli appezzamenti terrieri, inoltre, presso gli uffici comunali, sarà presto aperto uno sportello informativo e di ascolto per offrire supporto, orientamento e assistenza ai consorziati”.

“Con l’Associazione degli Imprenditori Agricoli Mottesi – conclude il sindaco – siamo già a lavoro per organizzare al meglio questo incontro che vedrà protagonisti quanti contribuiscono, con la loro passione, a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle campagne, del dissesto idrogeologico, degli incendi e della scomparsa delle produzioni locali”.