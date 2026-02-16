Morta Dana Eden, la produttrice della serie tv “Teheran”: trovata senza vita in albergo

Dana Eden, la produttrice israeliana della serie TV vincitrice del premio Emmy “Teheran”, è stata trovata senza vita nella sua camera d’albergo ad Atene mentre stava girando la 4ª stagione. A ritrovare il corpo è stato il fratello che, non riuscendo a contattarla al telefono, l’ha raggiunta presso l’hotel nel quale alloggiava, ritrovando il corpo ormai privo di vita.

Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze della sua morte, che rimangono poco chiare. Ci sono già sospetti che possa trattarsi di un atto di terrorismo che coinvolge uno Stato.